Служба безопасности Украины оперативно отслеживает внутренне политическую ситуацию, сложившуюся в Республике Молдова.

«В рамках партнерских отношений СБУ постоянно обменивается информацией с молдавскими коллегами для сохранения спокойствия и стабильности в регионе», - сообщает пресс-центр ведомства.

«С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, пока усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины в отношении радикально настроенных граждан Российской Федерации», – заявили в ведомстве.

Как сообщал ForUm, 24 февраля в Молдове состоялись парламентские выборы.

8 июня Конституционный суд Молдовы решил, что парламент страны следует распустить, так как он в течение 90 дней не смог сформировать правительство. Согласно законодательству страны, президент Игорь Додон должен немедленно распустить законодательный орган страны и назначить досрочные выборы.

Додон заявил, что пока не будет распускать парламент.

8 июня на экстренном заседании парламента депутаты избрали правительство страны, назначив премьер-министром лидера партии «Действие и солидарность» (PAS, входит в блок Acum) Майю Санду.

В этот же день Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о признании неконституционными всех принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период решений, постановлений и законодательных актов. Инстанция уже вынесла вердикты о неконституционности избрания Зинаиды Гречанойспикером, а Майи Санду – премьер-министром.

9 июня Конституционный суд решил передать полномочия президента страны исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу по причине невыполнения главой государства Додоном требования назначить досрочные парламентские выборы.

Филип своим первым указом в качестве и.о. президента распустил парламент. Он также подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в Молдавии 6 сентября.