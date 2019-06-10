Заместитель главы Администрации Президента Кирилл Тимошенко 9 июня встретился с родственниками шестерых украинских граждан, которые исчезли во время заграничного путешествия. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

29 мая шесть друзей-спортсменов из Бердичева в возрасте от 18 до 45 лет отправились в туристическую поездку в Бангладеш. Последний раз родственники имели общение с ними по телефону 31 мая. С первого июня и до сих пор связаться с ними не удавалось. После многочисленных обращений в МИД Украины, консульства Украины в Индии родственники пропавших обратились и к президенту. Известно, что шесть украинцев вместе с несколькими гражданами Румынии и Болгарии были задержаны полицией Народной Республики Бангладеш. Им инкриминируют ограбление банкомата в составе ОПГ и сопротивление представителям местной полиции во время задержания.

На встрече Тимошенко с родными задержанных, в которой принял участие представитель МИД Украины, было согласовано, что в ближайшее время в Бангладеш вылетает консульская группа во главе с Александром Громовым, первым секретарем по консульским вопросам Посольства Украины в Республике Индия, которая на месте должна детально выяснить ситуацию и оказать необходимую помощь, в частности в поиске частного адвоката для граждан Украины.

Ранее об исчезновении украинцев сообщили СМИ.