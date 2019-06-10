В понедельник вечером на акции «Остановим капитуляцию» под Администрацией Президента произошла потасовка.

Несколько тысяч человек, среди которых ветераны, волонтеры, блогеры вышли с плакатами «Нет капитуляции», сообщает «Украинская правда».

Люди возмущены заявлениями главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кучмы о необходимости прописать в новых договоренностях о «режиме тишины» в зоне вооруженного конфликта норму «не стрелять в ответ».

Под центральным входом в АП произошла потасовка. Участники акции повесили табличку «Администрация губернатора Малороссии», однако полиция ее вырвала и порвала.

После этого люди набросились на полицейского. В свою очередь, он говорит, что не позволит символике агрессора висеть на госадминистрации.

Перед этим люди выкрикивали «Шлюха, выходи». Основное требование - «Нет капитуляции и реваншу пророссийским силам в Украине». Время от времени участники акции выкрикивают «Кучму геть!»

«Пусть допустят ветеранов к формированию дорожной карты в Минске, иначе это будет капитуляция», - говорят инициаторы акции.

Активисты сожгли белый флаг, который является символом капитуляции.

На странице акции в Facebook сообщается, что целью является «введение в группу, которая составляет дорожную карту в Минск, людей из ветеранов, имеющих доверие в ветеранской среде, которые бы информировали о требованиях, предъявляемых переговорщикам в Минске и обосновывали те или иные решения».

По состоянию на 19:50 участники акции понемногу расходятся.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа на следующем заседании обсудит предложение главы украинской делегации Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.

По словам Кучмы, никакой блокады не существует, а вопрос о снятии временного ограничения на перемещение грузов и товаров поднимается на заседаниях в Минске постоянно.

Пятый президент Петр Порошенко потребовал от Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины.

Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель заявила, что Кучма никогда не утверждал, что украинским военным нельзя будет открывать ответный огонь во время действия «режима тишины».

Генеральный прокурор Юрий Луценко после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с террористическими организациями зарегистрировал три уголовных производства – о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины и по факту государственной измены.