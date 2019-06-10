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Лабораторные исследования воды из реки Рось в Белой Церкви не выявили отклонений, поэтому с 20:00 принято решение возобновить работу городской насосно-фильтровальной станции, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Государственным предприятием «Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Министерства здравоохранения Украины» проведен анализ проб воды из р. Рось в местах питьевого водозабора г. Белая Церковь.

Лабораторные исследования выполнялись методом газовой хроматографии с 131 показателем, из них - 13 относятся к категории приоритетных согласно Водной Рамочной Директиве ЕС 2000/60/ЕС.

Превышений нормативных концентраций, установленных ГОСТ 4808: 2007 «Источники централизованного питьевого водоснабжения», и экологических нормативов качества не обнаружено.

Решением Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций г. Белая Церковь решено с 20:00 10 июня возобновить работу городской насосно-фильтровальной станции.

Напомним, 9 июня около 05:00 в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем повреждены канистры с пестицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержание которых (около 800 л) попало в пруд с последующим утечкой в Рось.

В Белой Церкви и Умани было приостановлено централизованное водоснабжение.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ситуация, вызванная утечкой химикатов в реку Рось, контролируемая, все службы работают слаженно и ведут мониторинг ситуации.

По данным ГосЧС, опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, нет.
ForUm

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