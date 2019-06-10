Ситуация, вызванная утечкой химикатов в реку Рось, контролируемая, все службы работают слаженно и ведут мониторинг ситуации. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, общаясь с прессой в Винницкой области.

«ГосЧС, Госпродпотребслужба – все работают над мониторингом состояния возможного загрязнения. Но по моей информации, ситуация контролируемая, угроз нет, все службы работают над тем, чтобы мониторить ситуацию и принимать необходимые меры. Считаю, что надо следовать инструкциям ГосЧС, - и все будет нормально», - сказал Гройсман.

Глава правительства прокомментировал обновленную информацию от спасателей.

«Только получил информацию от Украинского гидрометеорологического института ГосЧС. Сейчас опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, нет. Городские водоканалы могут работать в штатном режиме», - сообщил Гройсман.

Напомним, 9 июня около 05:00 в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем повреждены канистры с пестицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержание которых (около 800 л) попало в пруд с последующим утечкой в Рось.

В Белой Церкви и Умани было приостановлено централизованное водоснабжение.