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Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на увольнении всех председателей Областных государственных администраций.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь президента Юлия Мендель, сообщает «Украинская правда».

«Могут быть уволены 13 губернаторов. Но Президент настаивает на том, что должны быть освобождены от должностей все губернаторы. Продолжается поиск специалистов, которые могут возглавить облгосадминистрации», - сказала Мендель.

Кроме того, она сообщила, что в отборе кандидатов помогают международные HR-компании.

По ее словам, кандидаты должны иметь представление, с кем работать на местах.

Напомним, 5 мая Кабинет Министров утвердил представления на увольнение глав Львовской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской областных госадминистраций и подало соответствующие представления Президенту.
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