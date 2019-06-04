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Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком. Ранее следователи теруправления ГБР сообщили им об изменении подозрения

Следователи проверяют версию о том, что выстрелить в ребенка мог 14-летний сын подозреваемого полицейского Владимира Петровца.

Под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались активисты. Они требовали отставки главы МВД Арсена Авакова из-за смерти мальчика.

Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке с должности в связи с гибелью 5-летнего мальчика, которого ранили полицейские в Переяслав-Хмельницком.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с первым зарубежным визитом на этой должности. 

Он также заявил, что Украина готова к переговорам с Россией и выполнению Минских договоренностей.

Конституционный суд Украины рассмотрит конституционность указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады на заседании 11 июня

Все пятеро обвиняемых в совершении покушения на активистку и чиновницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк признали вину и пошли на сделку о признании виновности с прокурором. 

Организатор нападения на херсонскую активистку Сергей Торбин признал себя виновным и пошел на сделку со следствием.

Национальное агентство по предотвращению коррупции, руководствуясь положениями Конституции и законов Украины, обратилось к председателю Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата Федора Негоя. Основанием стало решение суда о признании факта совместительства, впервые принятого в отношении нардепа.

Украинский институт национальной памяти напоминает, что согласно Закону Украины о декоммунизации памятник Жукову должен быть демонтирован. Кроме того, согласно Закону Украины о присвоении имен, в том числе и топонимам, сегодня нет правовых оснований присвоить имя Жукова какому-либо топониму.

В Боярке в ДТП с участием маршрутных автобусов пострадали 26 человек.

В Василькове Киевской области произошел масштабный пожар на территории птицефабрики «Ясенсвит».
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