Конституционный суд Украины рассмотрит конституционность указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады на заседании 11 июня, сообщает пресс-служба суда.
Большая палата КСУ своим решение признала конституционное производство безотлагательным.
«Большой палатой Конституционного суда Украины принято решение о рассмотрении этого дела в форме устного производства», — говорится в сообщении.
Напомним, 21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.
24 мая народные депутаты обжаловали в Конституционном суде указ Президента о досрочном роспуске парламента.
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