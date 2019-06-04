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Конституционный суд Украины рассмотрит конституционность указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады на заседании 11 июня, сообщает пресс-служба суда.

Большая палата КСУ своим решение признала конституционное производство безотлагательным.

«Большой палатой Конституционного суда Украины принято решение о рассмотрении этого дела в форме устного производства», — говорится в сообщении.

Напомним, 21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля. 

24 мая народные депутаты обжаловали в Конституционном суде указ Президента о досрочном роспуске парламента.
ForUm

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