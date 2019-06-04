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Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке с должности в связи с гибелью 5-летнего мальчика, которого ранили полицейские в Переяслав-Хмельницком.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Весь личный состав полиции приносит соболезнования в связи со смертью Кирилла. Мы понимаем, что это огромное горе для родителей. Мы все родители. Мной принято и согласовано с министром решение, учитывая то, что генерал Ценов час назад обратился ко мне с рапортом об отставке, оно было согласовано и будет принято», - заявил Князев.

В свою очередь, Дмитрий Ценов отметил, что он несет ответственность за своих подчиненных как руководитель полиции области, поэтому подает рапорт об отставке и просит перевести его в самую горячую точку на Донбассе.

«Прежде всего хочу выразить соболезнования в связи с потерей родителями сына. Как руководитель полиции Киевской области я несу ответственность за действия моих подчиненных. Я написал рапорт о моем увольнении и прошу голову Нацполиции отправить меня в самую горячую точку нашего государства, в ООС», - заявил Ценов.  

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову. 

Позже задержали  двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.

3 июня мальчик умер в больнице Киева. Двум полицейским патрульной полиции №1 Переяслав-Хмельницкого отдела полиции сообщено о подозрении.
ForUm

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