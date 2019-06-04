Все пятеро обвиняемых в совершении покушения на активистку и чиновницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк признали вину и пошли на сделку о признании виновности с прокурором. Об этом было заявлено на заседании в Покровском райсуде Днепропетровской области, передает Радио Свобода.

По данным обвинения, подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Сергей Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых – Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова – к участию в покушении.

Все пятеро обвиняемых на вопрос судьи Елены Черной ответили, что признают свою вину и подтверждают свое согласие на заключение сделки со следствием.

Их защитники также отметили, что соглашения соответствуют действующему законодательству.

Сторона обвинения просит приговорить обвиняемых к следующим срокам лишения свободы: Торбина – к 6 годам и 6 месяцам, Грабчука – 6 годам, Вишневского и Васяновича – к 4, Горбунова - к 3 годам.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Следующее заседание запланировано на 6 июня.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского.

4 декабря 2018 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.

Он также сообщил, что по данному делу объявлено подозрениеранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления. Он объявлен в розыск.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру было объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. В апреле ему было изменено подозрение.

17 апреля стало известно, что прокуратура изменила подозрение еще одному фигуранту дела Гандзюк - экс-помощнику нардепа Игорю Павловскому. Вместо организации убийства его подозревают в сокрытии (часть 1 статьи 396 Уголовного кодекса). Эта статья также предусматривает «смягчение» наказание.

Кроме того, Генпрокуратура изменила подозрение Сергей Торбину, Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку, которых раньше подозревала в умышленном убийстве. Теперь их подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

7 мая Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти человек, подозреваемых в нападении на Гандзюк.