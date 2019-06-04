Следователи по делу об убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком проверяют версию о том, что выстрелить мог 14-летний сын подозреваемого полицейского Владимира Петровца, сообщает Громадське.

Так, по версии следствия, в доме Петровца, где отдыхали подозреваемые, кроме взрослых были также дети.

В том числе и 14-летний сын Петровца, который также вероятно стрелял из оружия.

В то же время, как сообщает УНИАН, адвокат семьи погибшего мальчика Александр Щербина после заседания суда по избранию меры пресечения подозреваемым отметил, что доволен решением суда, который постановил взять под стражу на два месяца обоих подозреваемых. Адвокат подтвердил слова прокурора, что пока следователи не нашли оружие, из которого убили ребенка, поиски продолжаются.

Также он подтвердил слова прокурора о том, что освидетельствование подозреваемых на состояние алкогольного опьянения не проводилось, о состоянии опьянения, которое является отягчающим обстоятельством, известно лишь из показаний свидетелей.

Щербина добавил, что доказать это обстоятельство документально уже невозможно.

Вместе с тем адвокат сообщил, что пострадавшие будут готовить гражданский иск о возмещении материального и морального ущерба, однако не уточнил, какую сумму будут требовать и с кем судиться - с МВД или с подозреваемыми.

Кроме того, Щербина сообщил интересную деталь: якобы в момент совершения преступления вместе с двумя подозреваемым находилось несовершеннолетнее лицо - сын одного из патрульных, владельца дома, в котором во время обыска были найдены патроны. «Один из подозреваемых имел при себе оружие - это было его оружие, и его ребенок пользовался этим оружием и осуществлял выстрелы», - сказал адвокат.

Он отметил, что во время обыска были изъяты гильзы и патроны, а оружие не найдено. «Однако из показаний свидетелей следует, что данное оружие было, и из него стреляли. Более того, это оружие во время проведения следственных действий - обыска – где-то пропало. Хотя до этого оно находилось на крыльце дома», - сказал Щербина.

Также он добавил, что об исчезновении с крыльца оружия известно из показаний свидетелей.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову.

Позже задержали двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.

3 июня мальчик умер в больнице Киева.

После этого следователи ГБР сообщили им об изменении подозрения.

4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика.