Следователи теруправления ГБР сообщили об изменении подозрения двум полицейским Переяслав-Хмельницкого отдела полиции. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее полицейским сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, (хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного оружия) и по ст. 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое телесное повреждение).

Вчера, 3 июня, в результате огнестрельного ранения, полученного в результате действий подозреваемых, пострадавший 5-летний мальчик умер в Детской клинической больнице №7.

В связи со смертью ребенка следователи сообщили сотрудникам полиции об изменении подозрения со 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое телесное повреждение) на п. П. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Это подозрение в умышленном убийстве, то есть в противоправном причинении смерти другому человеку, а именно малолетнему ребенку, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Таким образом, по состоянию на утро 4 июня, сотрудники полиции подозреваются по двум статьям: в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Следователи ГБР подготовили и направили в Голосеевский районный суд Киева ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову.

Позже задержали двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.

3 июня мальчик умер в больнице Киева. Двум полицейским патрульной полиции №1 Переяслав-Хмельницкого отдела полиции сообщено о подозрении.