Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с первым зарубежным визитом на этой должности. Об этом сообщается на странице Главы государства в Facebook.

«Прилетел в Брюссель. Впереди – ряд встреч на высшем уровне», - написал Зеленский.

«Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса – как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру?» - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский во время первого визита в Брюссель не будет давать пресс-конференций с лидерами ЕС и НАТО, а ограничится заявлениями.