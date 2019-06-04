также в разделеПолитика
Зеленский выразил соболезнования президенту Израиля 54
В Кремле прокомментировали возвращение Кучмы в ТКГ 26
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте 34
Журналисты не смогут задать вопросы Зеленскому в Брюсселе 29
Гаврилечко: Избиратели Зеленского и Медведчука на Юго-Востоке - это два сообщающихся сосуда 41
АП: Информация о встрече Зеленского с Трампом – фейк 76
Порошенко обратился к Зеленскому перед его визитом в Брюссель 121
Зеленский подал в Раду законопроект о незаконном обогащении 33
У Меркель пока не знают, когда состоится встреча в «нормандском формате» 22
В АП рассказали, зачем Пинчук приезжал к Зеленскому 79
Зеленский назначил представителя в КСУ 31
В Польше и Израиле возмутились из-за открытия памятника Шухевичу в Украине 58
СМИ: Олигарх Пинчук посещал Администрацию Зеленского 32
Зеленский просит ВР взяться за ограничение депутатской неприкосновенности 30
Медведчук: Зеленский не является профессионалом в вопросах государственной и политической деятельности 61
Зеленский: Никто не собирается торговать территорией 113
Кучма назвал причину возвращения в ТКГ 58
Кучма снова возглавил украинскую делегацию ТКГ 60

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с первым зарубежным визитом на этой должности. Об этом сообщается на странице Главы государства в Facebook.

«Прилетел в Брюссель. Впереди – ряд встреч на высшем уровне», - написал Зеленский.

«Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса – как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру?» - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский во время первого визита в Брюссель не будет давать пресс-конференций с лидерами ЕС и НАТО, а ограничится заявлениями.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2640 грн.
12
Теги