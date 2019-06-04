В Боярке в ДТП с участием маршрутных автобусов пострадали 26 человек, сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Авария произошло около 10:00 на перекрестке улиц Независимости и Б. Хмельницкого.

По предварительным данным, сначала произошло столкновение маршрутного автобуса «Мерседес», продолжая движение по второстепенной дороге «зацепил» автомобиль «Шкода». После чего автотранспорт занесло на главную дорогу, где произошло столкновение с маршрутным автобусом «Богдан».

На момент сообщения в результате ДТП 26 человек получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы. Трое из них в тяжелом состоянии и находятся в реанимационном отделении.

Водитель автобуса «Мерседес» задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Маршрутный автобус «Мерседес» изъят и помещен на площадку временного содержания.

По данному факту сотрудниками Следственного управления полиции Киевщины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения водителю и избрании ему меры пресечения. продолжается следствие.