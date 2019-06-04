также в разделеПроисшествия
В Харькове маршрутка столкнулась с грузовиком: 15 пострадавших 26
ООС: Боевики 13 раз открывали огонь, потерь нет 20
В Белгороде-Днестровском мужчина выпал с аттракциона и погиб 48
Стычки в Одесском медуниверситете: 28 пострадавших, 51 человек задержан 1274
В больнице умер раненый полицейскими мальчик 322
Полиция не подтверждает информацию о похищении детей под Киевом 27
На Донбассе погиб украинский десантник 110
На Херсонщине молния убила девушку 83
В Ривненской области ребенка насмерть завалило пеноблоками 20
С начала года в Украине утонули 274 человека 18
Боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ и понесли потери 87
На фестиваль возле Днепра обрушился ураган, погиб человек 48
День на Донбассе: два обстрела, у ВСУ без потерь 19
В Украине непогода обесточила почти 200 населенных пунктов 24
Задержаны полицейские, которых подозревают в ранении ребенка 168
За сутки оккупанты 17 раз обстреляли силы ООС, есть раненый 41
На Донбассе боевики обстреляли оккупированный поселок 62
Луценко заявил о рейдерской атаке на город под Киевом 174

В Боярке в ДТП с участием маршрутных автобусов пострадали 26 человек, сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Авария произошло около 10:00 на перекрестке улиц Независимости и Б. Хмельницкого.

По предварительным данным, сначала произошло столкновение маршрутного автобуса «Мерседес», продолжая движение по второстепенной дороге «зацепил» автомобиль «Шкода». После чего автотранспорт занесло на главную дорогу, где произошло столкновение с маршрутным автобусом «Богдан».

На момент сообщения в результате ДТП 26 человек получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы. Трое из них в тяжелом состоянии и находятся в реанимационном отделении.

Водитель автобуса «Мерседес» задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Маршрутный автобус «Мерседес» изъят и помещен на площадку временного содержания.

По данному факту сотрудниками Следственного управления полиции Киевщины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения водителю и избрании ему меры пресечения. продолжается следствие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2640 грн.
25
Теги