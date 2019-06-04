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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией и выполнению Минских договоренностей.

Об этом он заявил во время совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции сегодня в Брюсселе, сообщает УНИАН.

«Движение Украины к высоким европейским стандартам жизни и безопасности является требованием украинского общества. Это является целью всех наших реформ», - сказал он.

По его словам, речь идет о повышении уровня жизни рядового украинца, искоренении коррупции, а также модернизации всей страны.

Зеленский подчеркнул, что это возможно сделать, только обеспечив национальную безопасность Украины.

«Мы готовы к переговорам с Россией, мы готовы выполнять Минские договоренности, но мы, в первую очередь, способны защитить себя, стать сильнее в экономическом, политическом и военном смыслах», - заявил он.

Ранее Зеленский заявил, что отрицает возможность ведения переговоров с Россией.

 
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