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В Василькове Киевской области произошел масштабный пожар на территории птицефабрики «Ясенсвит», сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.

Сообщение о возгорании поступило в 11:37 в оперативно-диспетчерскую службу Васильковского района.  К месту вызова были направлено спасатели 29-й Государственной пожарно-спасательной части г. Васильков, 49-ДПРЧ пгт Калиновка, 44-ДПРЧ пгт Чабаны, 47-ДПРЧ пгт Глеваха, 48-ДПРЧ пгт Гребенки, 30-ДПРЧ г. Фастов, 51 -ДПРЧ г. Боярка, 34-ДПРЧ г. Вишневое.

Дополнительно по третьему номеру вызова направлены спасатели 16-ДПРЧ г. Обухов, 50-ДПРП с. Бышев.

По оперативным данным, площадь пожара отдельно стоящего цеха в г. Васильков на территории птицефабрики «Ясенсвит» составляет 15 000 м кв.

К тушению пожара привлечены 50 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС.

Жертв и пострадавших нет.
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