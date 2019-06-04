Украинский институт национальной памяти напоминает, что согласно Закону Украины о декоммунизации памятник Жукову должен быть демонтирован. Кроме того, согласно Закону Украины о присвоении имен, в том числе и топонимам, сегодня нет правовых оснований присвоить имя Жукова какому-либо топониму.

Отсутствие юридической коллизии с демонтажем прояснил юрист УИНП Сергей Рябенко: «Здесь нет никакой коллизии. Упомянутые пресс-секретарем президента исключения нельзя применить к данной ситуации. Согласно Закону о декоммунизации (пп. «Г» п. 4 ч. 1 ст. 1) символикой коммунистического режима являются в том числе памятники лицам, которые занимали руководящие должности. Жуков был первым заместителем наркома обороны СССР в 1942-44 годах и министром обороны СССР в 1955-57 годах, а следовательно занимал руководящие должности в высших органах власти СССР. Поэтому его памятник является символикой коммунистического тоталитарного режима. Закон (п.6 ст. 7) требует демонтировать такие объекты. А исключение по деятелям науки и культуры, очевидно, к Жукову не имеет никакого отношения».

Что касается инициативы назвать именем Жукова проспект генерала Григоренко в Харькове, Рябенко пояснил: «Механизма «вернуть» название Жукова нет. Назвать заново – запрещено законом. Эта инициатива противоречит части шестой статьи 3 Закона Украины «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий». Исключения этой части не касаются объектов топонимики».

Как известно, спикер президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала стихийный снос памятника Георгию Жукову в Харькове. По ее словам вокруг топонимов, связанных с Жуковым якобы существует правовая коллизия. Она вспомнила существования исключений в законе «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики». Но эти исключения неприменимы к ситуации с памятником Жукову в Харькове.

Напомним, 2 июня проукраинские активисты, пикетировавшие съезд политической партии «Доверяй делам» в Харькове, сбросили с постамента расположенный рядом бюст Жукову.

Им грозит 5 лет тюрьмы.