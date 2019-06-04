Национальное агентство по предотвращению коррупции, руководствуясь положениями Конституции и законов Украины, обратилось к председателю Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата Федора Негоя. Основанием стало решение суда о признании факта совместительства, впервые принятого в отношении нардепа, сообщает пресс-служба НАПК.

Так, по результатам мониторинга Национальным агентством соблюдения народными депутатами требований ЗУ «О предотвращении коррупции» в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов и соблюдения ограничений относительно совместительства и совмещения составлено 38 протоколов об административных правонарушениях. Из них 7 касались случаев нарушения статьи 172-4 КУоАП - требований относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности.

При рассмотрении протокола об административном правонарушении, предусмотренном этой нормой, составленного в отношении Негоя, Печерский районный суд Киева констатировал факт нарушения требований пункта 2 части первой статьи 25 Закона и совершение им административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 172-4 КУоАП . В то же время производство по указанному делу закрыто по истечению сроков привлечения к административной ответственности.

В то же время требования относительно несовместимости депутатского мандата установлены также статьей 3 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины». Согласно пункту 6 части первой этой статьи народный депутат не имеет права входить в состав руководства, правления или совета предприятия, учреждения, организации, имеющей целью получение прибыли.

А также в соответствии с частью четвертой статьи 81 Конституции Украины в случае невыполнения требования относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности полномочия народного депутата Украины прекращаются досрочно на основании закона по решению суда.

В связи с этим НАПК обратилось к спикеру парламента с просьбой дать поручение профильному Комитету Верховной Рады проработать соответствующие материалы о нарушении нардепом требований Конституции и законов Украины относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности с предоставлением соответствующего заключения для последующего обращения в установленном порядке в суд о досрочном прекращении полномочий.

Согласно части третьей статьи 78 Конституции Украины, положений статей 6 и 24 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», народный депутат имеет не только права, установленные действующим законодательством, но и обязанности, в том числе он обязан соблюдать положения Конституции и законов Украины, присягу народного депутата Украины, требования относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, установленными законом.