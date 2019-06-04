Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.

Напомним, следователи ГБР по согласованию с прокуратурой Киевской области сообщили сотрудникам полиции о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном по предварительному сговору группой лиц (п.2, п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины) и в хулиганстве, совершенном группой лиц, с применением огнестрельного оружия (ч.2 ч.4. ст.296 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, полицейским грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову.

Позже задержали двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.

3 июня мальчик умер в больнице Киева. Двум полицейским патрульной полиции №1 Переяслав-Хмельницкого отдела полиции сообщено о подозрении.