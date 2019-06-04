также в разделеСтолица
Киев ограничивает въезд грузовиков из-за жары 16
Полицейскому, который избил водителя квадроцикла в Киеве, светит до 7 лет тюрьмы 38
Май в Киеве был почти на 2 градуса теплее нормы 17
Прошедшая весна в Киеве стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений 63
Экологи объяснили нашествие бабочек в Киеве 71
В Киеве обвалилась часть колледжа 43
В Печерском суде Киева распылили неизвестное вещество 20
На Выдубичах строят платформу для экспресса в «Борисполь» 37
Завтра в центре Киева ограничат движение транспорта 20
В Киеве создали карту ремонта тепловых сетей 18
Названа самая высокооплачиваемая вакансия Киева 63
Еще 6 киевских улиц могут получить новые названия 43
Стеклянный участок «моста Кличко» закрыли для пешеходов 38
В Киеве двух налоговиков задержали на крупной взятке 36
Из музея «Киевпастранса» угнали раритетный автобус 41
В КГГА опровергли слухи о строительстве ТРЦ у «моста Кличко» 21
Спасатели потушили горящий в Киеве корабль 26
В Киеве взорвали банкомат и украли наличные 30

Под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались активисты. Они требуют отставки главы МВД Арсена Авакова из-за смерти 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, в убийстве которого подозревают полицейского.

Видео с места происшествия опубликовал в Facebook народный депутат Егор Соболев, сообщает «Украинская правда».

На записи видно, что у МВД собралось много людей. Они жгут что-то очень дымное, активисты скандируют «Аваков - собака» и «Авакова в отставку».

Сам Соболев на камеру призвал неравнодушных присоединяться к акции протеста.

Как сообщает в Twitter ОО «Центр противодействия коррупции», акция называется «Безнаказанность убивает». Аналогичные митинги сейчас проходят и в других крупных городах Украины, в частности в Херсоне, Переяславе-Хмельницком, Киеве, Черновцах, Луцке, Ровно, Кропивницком, Тернополе, Виннице, Днепре, Львове, Житомире, Ужгороде и Николаеве.

«Люди снова принесли игрушки под МВД. Те, что были вчера - утром убрали, а надписи об Арсене Авакове оперативно стерли», - рассказывает ЦПК.

По данным организации, украинцы массово несут игрушки и цветы к управлениям полиции в память об убитом Кирилле Тлявове.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову. 

Позже задержали  двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.

3 июня мальчик умер в больнице Киева.

После этого следователи ГБР сообщили им об изменении подозрения

4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика. 

Следователи проверяют версию о том, что выстрелить в ребенка мог 14-летний сын подозреваемого полицейского Петровца.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1428 грн.
37
Теги