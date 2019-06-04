Под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались активисты. Они требуют отставки главы МВД Арсена Авакова из-за смерти 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, в убийстве которого подозревают полицейского.

Видео с места происшествия опубликовал в Facebook народный депутат Егор Соболев, сообщает «Украинская правда».

На записи видно, что у МВД собралось много людей. Они жгут что-то очень дымное, активисты скандируют «Аваков - собака» и «Авакова в отставку».

Сам Соболев на камеру призвал неравнодушных присоединяться к акции протеста.

Как сообщает в Twitter ОО «Центр противодействия коррупции», акция называется «Безнаказанность убивает». Аналогичные митинги сейчас проходят и в других крупных городах Украины, в частности в Херсоне, Переяславе-Хмельницком, Киеве, Черновцах, Луцке, Ровно, Кропивницком, Тернополе, Виннице, Днепре, Львове, Житомире, Ужгороде и Николаеве.

«Люди снова принесли игрушки под МВД. Те, что были вчера - утром убрали, а надписи об Арсене Авакове оперативно стерли», - рассказывает ЦПК.

По данным организации, украинцы массово несут игрушки и цветы к управлениям полиции в память об убитом Кирилле Тлявове.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову.

Позже задержали двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.

3 июня мальчик умер в больнице Киева.

После этого следователи ГБР сообщили им об изменении подозрения.

4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика.

Следователи проверяют версию о том, что выстрелить в ребенка мог 14-летний сын подозреваемого полицейского Петровца.