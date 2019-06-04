Организатор нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин признал себя виновным и пошел на сделку со следствием.

Заседание Покровского районного суда Днепропетровской области под председательством Елены Черной транслировалось на портале «Судебная власть Украины», сообщает Укринформ.

В заседании приняли участие два прокурора, потерпевший – отец погибшей Виктор Гандзюк, его представитель, обвиняемые в организованном нападении Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин и четверо их адвокатов, а также адвокаты председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Торбин признал себя виновным по ч.4,5 ст.27, ч.2 ст.28 и ч.2.ст.121 Уголовного кодекса Украины и согласился на наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы согласно ст.69 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Рассмотрение сделок остальных обвиняемых продолжается.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского.

4 декабря 2018 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.

Он также сообщил, что по данному делу объявлено подозрениеранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления. Он объявлен в розыск.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру было объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. В апреле ему было изменено подозрение.

17 апреля стало известно, что прокуратура изменила подозрение еще одному фигуранту дела Гандзюк - экс-помощнику нардепа Игорю Павловскому. Вместо организации убийства его подозревают в сокрытии (часть 1 статьи 396 Уголовного кодекса). Эта статья также предусматривает «смягчение» наказание.

Кроме того, Генпрокуратура изменила подозрение Сергей Торбину, Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку, которых раньше подозревала в умышленном убийстве. Теперь их подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

7 мая Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти человек, подозреваемых в нападении на Гандзюк.