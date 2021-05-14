Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против 557 «воров в законе», известных сейчас в мире. Об этом по результатам заседания СНБО заявил президент Владимир Зеленский, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Только что завершилось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Традиционно его результатам стали важные решения для страны и сердечные приступы для лиц, которые годами действовали против нее и народа. «Накануне Дня науки в Украине были отмечены не только наши ведущие ученые, но и представители так называемых неклассических наук. Прежде всего это лица, которые являются профессорами по нарушению Уголовного кодекса - так называемые «воры в законе» и криминальные авторитеты», – отмети он.

По словам президента, после принятия закона о «ворах в законе», стратегии борьбы с организованной преступностью и девяти месяцев работы применены персональные санкции против 557 «воров в законе», известных сейчас в мире. «Большинство из них находятся не в Украине. А число тех, кто находится в Украине на свободе, уменьшилось вдвое: с 34 до 17 человек. Сегодня мы сделали все, чтобы эта цифра равнялась нулю. В ближайшее время и навсегда», – подчеркнул Зеленский.

«Ко всем этим лицам применены: блокировка активов, запрет въезда на территорию Украины, отказ в предоставлении или отмене визы, вида на временное или постоянное проживание, разрешение на иммиграцию, отказ в продлении срока пребывания в Украине, невозможность получения ими гражданства Украины и принудительное выдворение. Одним словом: тем, кто не в Украине, нечего сюда приезжать. Тем, кто в Украине - нечего здесь задерживаться», – заявил он.

«То же касается и другого звена этого мира - лидеров преступных группировок, так называемых криминальных авторитетов. Мы - гостеприимная страна, но не для 111 иностранцев - это криминальные авторитеты, к которым сегодня применена такой же пакет санкций. Мы не говорим вам «до свидания», мы говорим «прощай», – подытожил президент.