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В Украине по состоянию на 14 мая зафиксировано 7562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Госпитализировано за сутки 2195 человек; летальных случаев - 287; 15958 человек выздоровели. Проведено тестирований за сутки - 79 452 (в том числе методом ПЦР - 33889, методом ИФА - 14118, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 31445).

За все время пандемии в Украине заболели 2143448 человек; выздоровели - 1832601 человек; летальных случаев - 47620; проведено ПЦР-тестов - 9790291.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.

21587 человек привито против COVID-19 за сутки 13 мая 2021 в Украине.

918 164 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 918 162 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 8358 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
ForUm

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