В Украине впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов, заявил президент Владимир Зеленский в колонке для Фокуса.

«Минус Медведчук. С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный ущерб государственной безопасности», - заявил он.

Зеленский уверяет, что «будут еще минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами».

«Это могли бы сделать и власти, которые были раньше. Если бы хотели. Но тогда считалось, что олигархи - это выгодно, закономерно и гарантирует стабильность. На этом примере можно увидеть, что такое статус олигарха. Если у таких лиц забрать сконцентрированный медиаресурс, когда у них нет уже непрозрачного доступа к стратегическим активам и когда нет «крыши» в Киеве, больше ничего они забрать у государства не могут. И ослаблять государство не могут в противостоянии за наш суверенитет. Вот в чем смысл нашей политики деолигархизации», - пояснил президент.

Зеленский добавил, что «Украина станет действительно конкурентной в мире, если какие-то «особые» граждане нашей - и не только нашей - страны не смогут быть «равнее» других и не смогут присваивать что-либо, шантажируя государство».

Он заверил, что в ближайшее время обществу будет представлен фундаментальный законопроект о деолигархизации, который зафиксирует системный взгляд на эту проблему.

Как сообщал ForUm, 13 мая Печерский районный суд отправил народного депутата Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест.

11 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала сообщение о подозрении двум народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Утром 11 мая в доме Медведчука проводились обыски.

12 мая Медведчук прибыл в Офис генерального прокурора. Ему было вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ОГП настаивают, что Медведчуку еще 11 мая сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса 111 и 438 - государственная измена и нарушение обычаев войны.