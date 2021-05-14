В Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и инфраструктуры Владислава Криклия.

Как передает УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь председателя ВРУ Дмитрия Разумкова Ольга Туний.

Кадровые изменения в правительстве «Украина 24» подтвердила депутат от «Слуги народа» Евгения Кравчук.

«У нас на следующей неделе, будут кадровые изменения в правительстве. Уже поступили заявления видимо от уже бывших министров экономики Петрашко и инфраструктуры Криклия по собственному желанию», – сказала она.

В понедельник на заседании фракции рассмотрят возможных кандидатов.

«Единственное, что могу сказать - эти кандидаты работают в органах центральной власти. Я не буду озвучивать эти фамилии. Я могу точно сказать, что эти люди зарекомендовали себя на тех должностях, где они работают сейчас. Однозначно, это будет усиление», – убеждена Кравчук.