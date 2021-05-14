также в разделеПолитика
Шмыгаль просит Раду уволить Степанова 17
Павленко: Есть все основания предполагать, что после апелляции дело Медведчука будет закрыто 76
Эксперты: После победы в суде рейтинг Медведчука и ОПЗЖ вырастет 18
Путин о домашнем аресте Медведчука: Россия будет вынуждена реагировать 207
Броницкая: Власть преследует Медведчука за его несогласие с политическим курсом Зеленского 19
«Минус Медведчук»: Зеленский обещает бороться с олигархами 26
Маркарова рассказала о подготовке встречи Зеленского и Байдена 17
Медведчук сказал, где находится Козак 46
Медведчук сделал заявление по итогам суда 86
В Кремле исключили возможность присоединения Донбасса к России 40
Суд отправил Медведчука под домашний арест 40
В миссии США при ОБСЕ заявили о переброске РФ тяжелого вооружения в Крым 23
ОП об обысках в компредприятиях Киева: это не про политику 18
Лесик: Обвинения Медведчука основаны на предположениях, а 90% материалов дела – это распечатки из Интернета 44
«Честно» узнало, сколько в Раде заслуженных, профессоров и академиков 17
Зубченко: Судя по всему, сумму залога для Медведчука в Вашингтоне рассчитывали ночью 275
Медведчук: Влада звинувачує мене в незгоді з її політичним курсом? Підпишусь під кожним словом цього звинувачення 16
Сийярто после встречи с Кулебой заявил об осторожном оптимизме 62

В Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и инфраструктуры Владислава Криклия.

Как передает УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь председателя ВРУ Дмитрия Разумкова Ольга Туний.

Кадровые изменения в правительстве «Украина 24» подтвердила депутат от «Слуги народа» Евгения Кравчук. 

«У нас на следующей неделе, будут кадровые изменения в правительстве. Уже поступили заявления видимо от уже бывших министров экономики Петрашко и инфраструктуры Криклия по собственному желанию», – сказала она.

В понедельник на заседании фракции рассмотрят возможных кандидатов.

«Единственное, что могу сказать - эти кандидаты работают в органах центральной власти. Я не буду озвучивать эти фамилии. Я могу точно сказать, что эти люди зарекомендовали себя на тех должностях, где они работают сейчас. Однозначно, это будет усиление», – убеждена Кравчук.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги