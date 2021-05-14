В Верховную Раду Украины поступило представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова с должности главы Минздрава.

Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь председателя ВР Ольга Туний, передает УНИАН.

«Официально сообщаю, что в Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра Украины об отставке министра здравоохранения Максима Степанова», - отметила она.

В свою очередь сам Степанов заявляет, что не писал заявление об отставке с поста главы Минздрава. «Нет, я заявление не писал», - заявил Степанов.

«Уже более шести месяцев, если мне не изменяет память, достаточно активно, начиная с ноября, сразу после введения «карантина выходного дня», начали активно собирать подписи за мою отставку. По сути дела, эти слухи о моей отставке начались через месяц после моего назначения. Я знаю точно, что я сделал за этот год, и как мы проходим эту эпидемию. Я считаю, что это был самый тяжелый год вообще не только в истории украинской медицины, но и один из самых тяжелых лет в истории Украины, потому что это была очередная война, но очередная война с COVID-19», - сказал Степанов.

Также он отметил, что за это время были добыты серьезные достижения. «Я считаю, что мы в медицине сделали даже не шаг вперед, а прыжок вперед», - убежден министр.

Степанов добавил, что с большим удовольствием готов пообщаться со всеми народными депутатами, и в том числе из фракции «Слуга народа». «Более того, я уже сам обращался к фракции, я с удовольствием пообщаюсь, отвечу на все вопросы, которые у вас есть, потому что вы должны знать ответы. Это мой долг - давать ответы. Готов услышать абсолютно конкретизированные претензии, не мантры под названием «провал», что под этим ничего не стоит. Потому что все остальное - это сугубо политические вещи», - подчеркнул Степанов.

Также у главы Минздрава спросили, что должно произойти, чтобы он ушел в отставку. Степанов сказал, что надо, чтобы в Верховной Раде за постановление о его отставке проголосовали 226 депутатов.

Как сообщает УП, Степанов сегодня был в Офисе президента, где Владимир Зеленский предлагал ему написать заявление об увольнении по собственному желанию. «Степанов не дал четкого ответа и ушел «думать». Пока он думал, премьер Шмыгаль подал представление о его увольнении», - пишет издание.

Как сообщалось, 28 апреля фракция «Голос» в Верховной Раде сообщила, что собрала необходимые 150 подписей для проведения внеочередного заседания парламента для рассмотрения вопроса об отставке Максима Степанова.