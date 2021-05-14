Президент Владимир Зеленский поручил провести полный аудит земель и резиденций Конча-Заспы и Пущи-Водицы и установить полный перечень лиц, которые там проживают. Об этом он заявил по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Сегодня мы коснулись важного вопроса - это государственные земли и дома в Конча-Заспе и Пуще-Водице, а также лица, в пользовании которых они находятся. В целом речь о почти 400 гектарах заповедной земли и более 100 государственных зданий и дач», – отметил он.

По словам Зеленского, в конце 2014 года, во времена бывшего президента и согласно постановлению правительства, был отменен перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание. «Что, на первый взгляд, выглядит неплохо, а на самом деле - легализует пребывание на этих землях и в резиденциях, за очень символическую плату, ряда непонятных лиц. Это бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики, люди по фамилии Пискун, Ландик, Васюник, министры Януковича - Табачник и Богатырева, вице-премьер времен Порошенко Зубко и даже директор департамента корпорации «Богдан» Александр Ильин», – заявил президент.

«Эти и ряд других людей получили договоры на пользование зданиями, делали там ремонт, получали возмещение затрат на ремонт в размере 50 процентов и за символическую плату могли там жить. Сегодня мной поставлена ​​задача провести полный аудит земель и резиденций Конча-Заспы и Пущи-Водицы, установить полный перечень лиц, которые там проживают, при каких условиях они получили это право. То есть всю необходимую информацию, после которой нами будет начато большое переселение этих народов», – подытожил он.