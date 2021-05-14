В связи со стабилизацией ситуации с распространением коронавирусной инфекции при содействии железнодорожных администраций Венгрии и Австрии согласовано возобновление международных маршрутов с указанными странами с 1 июня 2021 года.

В частности, как сообщили ForUm’у в пресс-службе компании, Укрзализныця уже открыла продажу проездных документов на пассажирские поезда пограничного сообщения, курсирующие по маршруту Чоп - Захонь, а именно: № 34/33, № 32510/32519, № 32516/32513, № 32518/32511, № 32520/32529, № 32526/32523, № 32530/32539, № 32512/32517 формирования Венгерских железных дорог.

Поезда будут курсировать ежедневно отправлением из Захони и Чопа с 1 июня 2021 исключительно на участке Захонь - Чоп - Захонь. Также Укрзализныця открыла продажу билетов на два беспересадочные вагоны Киев - Вена отправлением из Киева с 1 июня, обратно из Вены со 2 июня ежедневно.

Актуальную информацию о правилах въезда украинских граждан на территорию Австрии и Венгрии, а также граждан этих стран в Украину, пассажиры могут узнать через официальные источники посольств Украины в Австрии и Венгрии и посольств этих стран в Украине.