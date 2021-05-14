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Бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко сообщили о подозрении в организации обстрела здания украинского телеканала, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Экс-нардепу и двум исполнителям обстрела сообщено о подозрении по факту террористического акта (ч. 2 ст. 258 УК Украины)

По данным следствия, бывший народный депутат Украины в июле 2019 организовал обстрел здания украинского телевизионного канала из противотанкового гранатомета. Для этого он привлек двух участников подчиненного ему не предусмотренного законами Украины вооруженного формирования. В июне 2019 они провели разведку местности вблизи здания телеканала для определения оптимального способа совершения теракта, путей отхода с места преступления, наличия камер видеонаблюдения и тому подобное. Также экс-депутат организовал передачу денег с целью приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления. По его замыслу они должны были приобрести автомобиль, «начинить» его взрывчаткой и подорвать у здания телеканала в установленное время. Впоследствии исполнители преступления убедили его совершить террористический акт путем обстрела здания телеканала изс противотанкового гранатомета.

Совершение этого преступления сразу были использованы представителями государства-агрессора в гибридной войне против нашей страны.

Во время проведения обысков по месту жительства организатора и исполнителей преступления правоохранители обнаружили и изъяли транспорт и средства совершения противоправных действий.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как известно в ночь на 13 июля 2019 года неизвестный выстрелил по фасаду здания телеканала 112 Украина в Киеве из гранатомета. В результате никто не пострадал, инцидент квалифицировали как теракт. 

Как сообщал ForUm, 24 марта СБУ заявила о разоблачении «частной военной компании», организованной Семеном Семенченко и «агентом НАБУ» Евгением Шевченко.

В Службе безопасности Украины заявляют, что после проведения ряда экспертиз и других следственных действий в рамках расследования дела о создании незаконного вооруженного формирования (НВФ) будут предъявлены новые подозрения.

Сам Шевченко отрицает причастность к делу и заявил, что следствие началось сразу после того, как он обвинил главу ОП Андрея Ермака в госизмене.

26 марта Печерский районный суд избрал меру пресечения Семену Семенченко - арест без возможности внесения залога. 
ForUm

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