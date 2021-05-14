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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о подписании контракта на 12 месяцев с новым председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрием Витренко.

Об этом Ермак сказал на встрече с послами стран «Большой семерки» (G7), Швеции и Европейского союза, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Всему наблюдательному совету будет предложено остаться работать под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым председателем правления НАК «Нафтогаз». Он будет работать до проведения нового прозрачного конкурса.

Следующего руководителя НАК будут избирать на прозрачном конкурсе, который стартует через 6 месяцев.

«Когда начнет работать новый состав наблюдательного совета, автоматически начнется подготовка к новому конкурсу по выбору председателя правления», - пояснил Ермак.

Как сообщал ForUm, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК «Нафтогаз Украины». Также были прекращены полномочия независимых членов Наблюдательного совета Нафтогаза, а также представителей государства в наблюдательном совете НАК.

С 29 апреля главой НАК назначен Юрий Витренко.

В Нафтогаз решение Кабмина об увольнении Коболева назвали юридической манипуляцией.

В США, комментируя последние изменения в руководстве НАК, заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.

Коболев намерен обжаловать свое увольнение. 
ForUm

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