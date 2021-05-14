Киевсовет на пленарном заседании утвердил соглашение о подготовке кредитного финансирования ремонтно-реставрационных работ моста Метро через реку Днепр. Это будет первое масштабное обновление искусственного сооружения с момента ввода в эксплуатацию в 1965 году. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«Проект будет предусматриваться ремонт всех элементов автопроезда – от обустройства новой системы водоотвода, ремонта конструкций пролетных строений и опор, устройство монолитных железобетонных плит автопроезда и замены деформационных швов до замены тротуарных блоков, ремонта перильного и барьерного ограждения и ремонта сообщений с мостом», - отметил Поворозник.

По словам первого заместителя председателя КГГА, одним из важных этапов обновления сооружения будет усиление балок пролетного строения.

Так, арочные конструкции усилят пучками высокопрочной предварительно напряженной арматуры, а все железобетонные элементы моста защитят высококачественными антикоррозийными смесями.

Также в рамках ремонтно-реставрационных работ запланировано расширить тротуары для устройства велодорожек. Украшать городов после завершения полного комплекса работ декоративная подсветка.

«Обновление сооружения выполнять за счет средств ЕБРР, который предоставляет кредит в размере 60 млн евро. Благодаря ремонту срок эксплуатации сооружения будет продлен на десятилетия», - подчеркнул Поворозник.