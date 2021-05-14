Россия будет вынуждена реагировать на действия властей Украины, направленные на зачистку политического пространства страны от сил, заинтересованных в сотрудничестве с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности страны, передает Интерфакс

«Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно должным образом, имея в виду все угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать», - сказал он.

Путин отметил, что в Украине сейчас «происходит совершенно очевидно зачистка политического поля».

При этом он обратил внимание на то, что реакция на подобные действия со стороны стран Запада отсутствует.

«Закрываются общенациональные СМИ - и ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать, поддерживают решения подобного рода», - сказал президент РФ.

«По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России, и, кстати говоря, в Крыму тоже, и ничего - это считается нормой», - подчеркнул Путин.

То есть, по его мнению, принимаются «решения явно политические и избирательные, направленные только на одно - зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирные решения кризиса на юго-востоке Украины, на Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией».

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам: «Мы смотрим, как развиваются события в Украине. Разумеется, мы никоим образом не собираемся вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм и «зачистке» политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил».

Его спросили, кем является Виктор Медведчук для Путина. «Он для Путина является одним из украинских политиков, который, в отличие от многих других, придерживается точки зрения о необходимости нормализации взаимовыгодных отношений между Россией и Украиной», - сказал Песков.

Как сообщал ForUm, 13 мая Печерский районный суд отправил народного депутата Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест.

11 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала сообщение о подозрении двум народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Утром 11 мая в доме Медведчука проводились обыски.

12 мая Медведчук прибыл в Офис генерального прокурора. Ему было вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ОГП настаивают, что Медведчуку еще 11 мая сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса 111 и 438 - государственная измена и нарушение обычаев войны.