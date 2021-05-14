Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присуждении государственных стипендий праведникам мира - украинцам, спасавшим евреев во время Второй мировой войны, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

«Вчера он подписал указ, которым устанавливается постоянная государственная стипендия для праведников, для украинцев, которые спасали евреев во время Холокоста Второй мировой войны», - сказал Ермак во время церемонии открытия символической синагоги в Бабьем Яру в Киеве в пятницу, в День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны, передает Интерфакс-Украина.

Ермак отметил, что приоритетом для современной украинской власти является человеческая жизнь, а сама Украина - земля толерантности и надежды.

«Неслучайно Украина занимает 4-е место в мире по количеству праведников, которых в нашей стране 2 659, которые получили это высокое звание. Это доказывает, что Украина является землей толерантности и мира… Я счастлив, что последние годы для украинской власти приоритетом являются человеческие жизни. Именно эта ценность была главной для Праведников мира», - сказал он.

Руководитель Офиса президента передал присутствующим на открытии синагоги слова благодарности и уважения от президента Украины. По словам Ермака, «украинские Праведники мира, герои, спасавшие евреев во время Второй мировой войны, своим подвигом подарили надежду и веру в то, что человечность, доброта гораздо сильнее войны, сильнее жестокости». «Эти люди, рискуя своими жизнями и жизнями своих близких, спасали людей, которых не знали хорошо», - отметил он.

«Седьмой год в Украине продолжается война. А в последние дни мы видим страшную картину, как в небе Израиля пылают взрывы. Я хотел бы пожелать нам всем, в первую очередь, мира», - сказал Ермак.

Он также выразил слова уважения и благодарности всем тем, кто приложил усилия и сделал возможным открытие символической синагоги в мемориале «Бабий Яр». «Я уверен, что в это место будут приходить киевляне, гости нашего города для того, чтобы вспомнить то, что происходило в Бабьем Яру, чтобы вспомнить войну, чтобы вспомнить Праведников мира… Государство сделает все для того, чтобы мемориал «Бабий Яр» стал одним из величайших музеев и местом памяти в мире», - сказал Ермак.

Напомним, 14 мая 2021 Украина впервые отмечает День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.