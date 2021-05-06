Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

Украинский народ хочет видеть не только принятие законов, но и их выполнение, что включает борьбу с коррупцией, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен также заявил, что Россия продолжает представлять военную угрозу на украинской границе, несмотря на отвод части личного состава и техники.

Сегодня, 6 мая, вооруженные формирования РФ осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Новотроицке, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», в результате чего один военнослужащий из состава Объединенных сил получил смертельное огнестрельное пулевое ранение.

Минздрав отрабатывает внедрение ковидных сертификатов – это рабочее название внутреннего документа, содержащего данные о вакцинации, о сделанных негативных ПЦР-тестах или выздоровлении от COVID-19. Он может заработать уже с 1 июля.

С 00:00 7 мая на территории Полтавской и Запорожской областей отменяется красный уровень эпидемической опасности.

Укрзализныця на с меренаиюня начать возобновление международных пассажирских перевозок. В частности, уже достигнуты предварительные договоренности о возобновлении железнодорожного сообщения с Австрией и Венгрией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва может провести «ползучую аннексию» Азовского моря.

НЭК «Укрэнерго» предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии для компании с 1 августа на 21% − с 293,93 гривни за МВт-ч до 355,55 гривни за МВт-ч.

Следствие по делу о нападении пятерых нетрезвых парней на дом ветерана АТО будет передано в Главное следственное управление Нацполиции. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя инцидент, произошедший на Тернопольщине, когда пятеро нетрезвых молодых людей пытались ворваться в частный дом. А его хозяин, защищаясь, смертельно ранил одного из нападавших.

5 мая 2021 Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по делу крушения военного самолета АН-26Ш в Чугуеве 25 сентября 2020.

В Украине по состоянию на 6 мая 2021 года зафиксировано 6038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В Виннице произошел пожар в официальных помещениях на ул. Бевза, 34. На месте пожара обнаружено тело одного погибшего человека.