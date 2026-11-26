Спецпосланець президента США Джаред Кушнер звинуватив Україну в затягуванні переговорного процесу з РФ через нібито атаку на резиденцію Путіна в 2025 році.

"Мене попросили зайнятися цим близько року тому. І приблизно в листопаді ми почали досягати певного прогресу й узялися до роботи. Потім, наприкінці грудня, відбулася атака українців на резиденцію Путіна, яка, на мою думку, відштовхнула його назад. У період із лютого по вересень ми постійно комунікували, але ми не бачили великої гнучкості чи відкритості з обох сторін, де могли б бути спільні точки дотику", - сказав він.

На питання,чи справді Путін хоче миру та завершення війни, Кушнер відповів ствердно, але водночас додав, що наразі проблемою є територіальне питання: "Я б сказав, що так, я справді вважаю, що те, про що він говорить – це мир, але, гадаю, завжди постає питання: на яких умовах? І чи є спосіб узгодити те, чого хоче він, із тим, чого хоче президент Зеленський, а також із тим, чого хочуть європейці? І, за моїм відчуттям, після багатьох годин спілкування з президентом Путіним і російською командою, територіальне питання наразі зайшло в певний глухий кут", повідомляє MD Meets.

Кушнер заперечив, що президент США Дональд Трамп чинить якийсь тиск на Зеленського чи українців. За словами спецпосланця, завдання американців бути переговірниками, і вони навпаки допомагають Україні та є для неї найбільшим донором у цій війні.