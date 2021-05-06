Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва может провести «ползучую аннексию» Азовского моря.

«Россия может провести эту ползучую аннексию Азовского моря. Она постоянно усиливает свое военное присутствие там и нарушает торговые пути», - сказал Кулеба в интервью CNN.

Он также заявил, что проводившиеся на юге России военные учения были отработкой военных действий против Украины, передает Интерфакс-Украина.

«Но даже если это всего лишь учения, то, что они отрабатывают, это окружение Украины и наступательные операции против Украины», - заявил глава внешнеполитического ведомства.

22 апреля в Крыму состоялся основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ. В маневрах, по данным Минобороны РФ, задействовали более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что после учений войска возвращаются из Крыма в места постоянной дислокации.

США и европейские страны выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей Украины.