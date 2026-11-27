В Україні у п'ятницю, 27 листопада, буде хмарно з проясненнями, прогнозується сніг, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"27 листопада погоду в Україні формуватимуть два погодоутворюючі процеси. У більшості областей тиск продовжуватиме стрімко зростати й формуватиметься поле високого тиску від потужного антициклону з центром над півднем Скандинавії. В передній його частині з північними та північно-східними потоками надходитиме холодне повітря. Поряд з цим, з півдня на погоду впливатиме атмосферний фронт, пов’язаний з циклонічністю над Італією і дещо тепліше вологе повітря", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, в Україні, крім північної та північно-східної частин, помірний сніг, мокрий сніг, на Закарпатті й півдні країни з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, на Прикарпатті значний сніг.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла; на Закарпатті та півдні країни впродовж доби 2-8° тепла.

У Києві та області 27 листопада без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°; на Київщині вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.