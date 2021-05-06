Минздрав отрабатывает внедрение ковидных сертификатов – это рабочее название внутреннего документа, содержащего данные о вакцинации, о сделанных негативных ПЦР-тестах или выздоровлении от COVID-19. Он может заработать уже с 1 июля.

Документ разрабатывают с учетом требований Digital Green Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ, сообщила пресс-служба Минздрава.

Его цель - свободное и безопасное передвижение граждан во время пандемии коронавируса. Данные будут вносить через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или портале «Дия».

До внедрения ковидных сертификатов украинцы, которым сделали две дозы прививки, смогут получить по их запросу и при необходимости предъявления при пересечении государственной границы бумажное Международное свидетельство о вакцинации, которое сейчас является действующим.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что документ планируют разработать в кратчайшие сроки, и он может заработать уже с 1 июля.

«Считаю, что нам это надо запускать внутри страны в максимально сжатые сроки, если не в июне, то чтобы с 1 июля он у нас на полную заработал», - подчеркнул министр во время внутренней презентации.

«Мы знаем, что потенциально данные будут вносить в ковидные сертификаты в европейских странах, вокруг чего идет дискуссия. Мое видение - нам нужно давать возможность внести все необходимые данные, делать свой украинский сертификат, который затем будет интегрирован с сертификатами ЕС», - пояснил министр.

По словам Степанова, запуск внутреннего ковидного сертификата будет сопровождаться определенными преимуществами для его владельцев. Таким образом украинцы будут заинтересованы в том, чтобы проверяться на ковид при первых же симптомах и не заниматься самолечением.

«Как вы знаете, у нас есть проблема самолечения. Есть большое количество людей, о которых мы не знаем - болели ли они COVID-19 или нет. Если у них была легкая форма болезни, они сидели дома, не ходили к врачу и не делали тесты. Если внутренний сертификат, который будет давать соответствующие преимущества при наличии сделанных тестов - это будет как дополнительный стимул не заниматься самолечением», - считает министр.