Протягом 2026 року кількість небезпечних інцидентів у Чорному морі зросла майже вдесятеро — з менш ніж 50 до 400–500 випадків. Напруженість в акваторії підійшла впритул до кордонів країн Альянсу, створюючи прямий ризик втягнення НАТО та США у війну. Про це пише CBS News.

Військовий речник НАТО полковник Мартін О’Доннелл зазначив, що нині Чорне море стало для моряків навіть небезпечнішим, ніж Ормузька протока на тлі протистояння США та Ірану. Від початку 2026 року в чорноморській акваторії загинули щонайменше 40 членів екіпажів, тоді як в Ормузькій протоці — 25.

О’Доннелл підкреслив критичну важливість регіону для світової торгівлі зерном і паливом. Будь-які збої у постачанні продовольства та енергоносіїв спричинять глобальні наслідки, які безпосередньо вдарять і по Сполучених Штатах.

Водночас причорноморським державам Альянсу — Румунії, Болгарії та Туреччині — дедалі складніше контролювати свої морські кордони. Капітан ВМС Румунії Міхай Йордаке повідомив, що румунський флот працює на межі можливостей, постійно знешкоджуючи вибухонебезпечні об’єкти за допомогою водолазів і підводних дронів.

«Чотири роки тому ми були готові до однієї дрейфуючої міни, а зараз ми стикаємося з десятками дрейфуючих дронів. У нас недостатньо людей, персоналу та обладнання, щоб впоратися з усіма комерційними суднами та безпілотниками», — наголосив Йордаке.

На тлі зростання загроз на східному фланзі — зокрема нещодавнього падіння російських крилатих ракет на південному сході Польщі та регулярних порушень повітряного простору безпілотниками — у Брюсселі запевняють у готовності захищати союзників згідно зі статтею 5 статуту Альянсу.

«Я б сказав, що не повинно бути жодних сумнівів у готовності та здатності НАТО діяти», — підкреслив О’Доннелл.

Нагадаємо, безпека судноплавства та припинення вогню в Чорному морі залишаються одними з найскладніших тем у переговорному процесі. Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявляв, що Росія відмовляється укладати окреме морське перемир’я без підписання повної мирної угоди з Україною, а самі перемовини заблоковані через територіальне питання Донбасу.