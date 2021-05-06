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С 00:00 7 мая на территории Полтавской и Запорожской областей отменяется красный уровень эпидемической опасности. Такое решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 6 мая, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабинета министров.

По словам заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, в областях наблюдается стойкое улучшение эпидемической ситуации и показатели позволяют перевести регионы из красного в желтый уровень эпидемической опасности.

«Загруженность коек с кислородом меньше целевого показателя и составляет в Запорожской области 48%, в Полтавской – 43%. Уровень госпитализации 40 человек на 100 тыс. населения в Запорожской области, 45 человек на 100 тыс. населения в Полтавской области. Также положительная динамика и коэффициента выявления случаев инфицирования», - отметил Ляшко.

Он также добавил, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Запорожской области меньше установленного эпидпорога на 17%, а в Полтавской - на 36%.

Таким образом по результатам заслушанных докладов и с учетом обсуждения Комиссией ТЭБ и ЧС решено отменить с 00 ч. 00 мин. 7 мая 2021 красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 в Полтавской и Запорожской областях.

Председателям ОГА поручено обеспечить соблюдение соответствующих ограничительных противоэпидемических мероприятий. Также обеспечить ежедневную оценку эпидемической ситуации в регионе, в частности, на уровне объединенных территориальных общин, и при необходимости ввести дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия, направленные на сдерживание распространения COVID-19.

Как ранее сообщал ForUm, с 6 мая отменен красный уровень эпидемической опасности в Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.
ForUm

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