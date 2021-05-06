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Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена, который посещает Украину.

«Для меня лично и для Украины очень приятно и это честь - принимать делегацию Соединенных Штатов Америки, нашего стратегического партнера, на таком высоком уровне. Это очень важно, прежде всего, для украинского народа, для нашей независимости и суверенитета, который, начиная с 2014 года, США поддерживают, и мы благодарны вам за эту поддержку», - отметил Зеленский.

После завершения переговоров он и Госсекретарь США коротко пообщаются с представителями СМИ.

В рамках визита Энтони Блинкен также встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и другими официальными лицами.
ForUm

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