Укрзализныця намерена с июня начать возобновление международных пассажирских перевозок. В частности, уже достигнуты предварительные договоренности о возобновлении железнодорожного сообщения с Австрией и Венгрией, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Кроме того, ведутся переговоры с PKP Intercity и польской железной дорогой по возобновлению скоростного сообщения между странами.

«Сейчас в Украине и соседних странах наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Это позволяет вести переговоры с железнодорожными администрациями стран-соседей по возобновлению международных маршрутов. На прошлой неделе осмотрели готовность инфраструктуры на западе страны, граничащем со странами Европы. Здесь мы начали ряд проектов и работ. Поэтому могу с уверенностью сказать, что Укрзализныця готова к возобновлению этих перевозок», - отметил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.

В частности, Укрзализныця уже получила согласование по курсированию беспересадочных вагонов Киев-Вена с июня. Также планируется возобновить поезда, курсирующие по маршруту Чоп-Захонь.

«На международных маршрутах будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий», - резюмировал Юрик.