Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві українського військовослужбовця в Харкові. За версією слідства, він виконав замовлення російських спецслужб, які обіцяли йому 15 тисяч доларів.

Про це повідомили у пресслужбах СБУ та Національної поліції.

Підозрюваного розшукали й затримали на Вінниччині протягом трьох діб після злочину. Це 23-річний житель Могилева-Подільського, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, зокрема крадіжки. Нещодавно він звільнився з місць позбавлення волі.

За інформацією поліції, чоловіка затримали в автобусі. За оперативними даними, він збирався виїхати за межі України.

Слідство встановило, що російські спецслужби завербували його восени цього року. Чоловік шукав можливости швидкого заробітку в Telegram, де на нього й вийшли представники РФ. За вбивство українського військового йому пообіцяли 15 тисяч доларів, однак винагороди він так і не отримав.

За даними СБУ, підозрюваний прибув до Харкова за два дні до нападу. Він орендував квартиру в районі, визначеному російським куратором, і провів розвідку поблизу місця майбутнього злочину.

Безпосередньо під час убивства чоловік підтримував відеозв'язок із російським координатором, який дистанційно керував його діями. Після стрілянини підозрюваний позбувся зброї, переодягнувся та залишив Харків.

Затриманому оголосили підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, на замовлення та за попередньою змовою групою осіб (пункти 6, 11, 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України).

Як повідомляли в СБУ, напад стався ввечері 22 листопада на території житлової забудови Харкова. Жертвою став майор Збройних сил України, який перебував у місті у службовому відрядженні. Військовий загинув на місці від трьох вогнепальних поранень, завданих із пістолета Макарова в спину та потилицю.

За інформацією прокуратури, загиблому було 28 років. Він очолював навчально-тренувальний комплекс катедри одного з військових вишів Львова та перебував у Харкові разом із курсантами.