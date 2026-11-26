Спецпосланець президента США Джаред Кушнер пояснив, чому європейці не брали участі у мирних переговорах в Абу-Дабі.

Американські, українські та європейські посадовці мали зустріч в Абу-Дабі перед переговорами між Росією та Україною, але вони не були представлені безпосередньо на них, повідомляє MD Meets.

За словами Кушнера, причина полягає в тому, що Путін бачить багато провокаційних заяв з боку Європи та багато провокаційних дій з боку Європи.

"Тому він вважає, що вони не готові до миру. Він вважає, що вони прагнуть стратегічної поразки Росії", – сказав він.

За його словами, він та Стів Віткофф доклали чимало зусиль, щоб підкреслити, що лідери дійсно прагнуть миру.

Він похвалив телефонний дзвінок президента Фінляндії та прем’єр-міністра Норвегії – Александра Стубб і Йонанса Гара Стьоре – очільнику Кремля.

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