6 мая в 12:34 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в официальных помещениях на ул. Бевза, 34 в Виннице.

По повышенному номеру вызова к месту чрезвычайного происшествия были направлены дежурные караулы всех государственных пожарно-спасательных частей Винницы, сообщает ГосЧС.

Спасателям удалось предотвратить переход огня на расположенные под одной крышей помещения «Укргазбанка» и кафе.

В 14:11 пожар локализован. На месте пожара обнаружено тело одного погибшего человека.

К борьбе с огнем привлечено 60 человек личного состава и 13 единиц спецтехники.