Вранці 26 листопада російський безпілотник завдав удару по багатоповерховому будинку в Новобаварському районі.
"Влучання ворожого дрону по багатоповерхівці у Новобаварському районі. На місці пожежа", - сказав мер Харкова Ігор Терехов.
На 15 поверсі будинку загорілася квартира. Наразі відомо про трьох постраждалих, також є інформація про заблокованих під завалами людей.
Ще одне влучання відбулося у Холодногірському районі. Наслідки наразі уточнюють.
Внаслідок влучання у багатоповерхівку одна людина загинула.
Фото: ДСНС.Автор: Галина Роюк