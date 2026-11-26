Вранці 26 листопада російський безпілотник завдав удару по багатоповерховому будинку в Новобаварському районі.

"Влучання ворожого дрону по багатоповерхівці у Новобаварському районі. На місці пожежа", - сказав мер Харкова Ігор Терехов.

На 15 поверсі будинку загорілася квартира. Наразі відомо про трьох постраждалих, також є інформація про заблокованих під завалами людей.

Ще одне влучання відбулося у Холодногірському районі. Наслідки наразі уточнюють.

Внаслідок влучання у багатоповерхівку одна людина загинула.

Фото: ДСНС.