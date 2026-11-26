Спецпосланець президента США Джаред Кушнер анонсував найближчим часом найбільший від початку війни обмін полоненими між Росією та Україною, який має відбутися напередодні зимових свят.

"Метою тристоронньої зустрічі було, перш за все, побачити, чи зможемо ми здійснити великий гуманітарний обмін полоненими, який відбудеться дуже скоро перед святами, і який буде найбільшим обміном за всю війну", - сказав він.

Кушнер сказав, що під час цього обміну тисячі людей зможуть повернутися додому до своїх родин, повідомляє MD Meets.