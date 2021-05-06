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Следствие по делу о нападении пятерых нетрезвых парней на дом ветерана АТО будет передано в Главное следственное управление Нацполиции. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя инцидент, произошедший на Тернопольщине, когда пятеро нетрезвых молодых людей пытались ворваться в частный дом. А его хозяин, защищаясь, смертельно ранил одного из нападавших.

«Считаю преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который был вынужден применить холодное оружие для самозащиты после того, как к нему, к его дому, пришли пятеро нападавших, один из которых позже погиб от полученных ранений», - отметил Аваков.

«Дело о вторжении на территорию домовладения и нападение группы из пяти человек на  ветерана АТО будет передано в Главное следственное Управление Национальной полиции, а следователи обратятся в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста – на личное обязательство, - отметил он, добавив, что «следствие будет полным, беспристрастным и объективным».

Справка: статья 36, пункт 5, Уголовного кодекса Украины: Не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище или иное помещение, независимо от тяжести вреда, причиненного посягающему.

 
ForUm

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