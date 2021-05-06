В Украине по состоянию на 6 мая 2021 года зафиксировано 6038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

За прошедшие сутки госпитализировано - 1849 человек; летальных случаев - 374; 14351 человек выздоровели; проведено 72 373 тестирований (в том числе методом ПЦР - 36945, методом ИФА - 12460, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22968). За все время пандемии в Украине заболели 2097024 человека; выздоровели - 1711709; летальных случаев – 45451; проведено ПЦР-тестов - 9555109.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ривненской (403) областях.

24494 человека привито против COVID-19 за сутки 5 мая 2021 в Украине.

783 812 человек привито с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 783 810 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 419 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).