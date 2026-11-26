Президент Фінляндії Александр Стубб 27 листопада має підписати закон про продовження дії спеціальних заходів із захисту кордону до 31 грудня 2028 року. Документ дозволяє обмежувати розгляд заяв про надання притулку та відмовляти у в’їзді за надзвичайних обставин, зокрема якщо іноземна держава використовує міграцію для тиску на Фінляндію.

Про це повідомляє фінський уряд, інформує «Європейська правда».

Минулого тижня парламент Фінляндії підтримав продовження дії закону: за проголосували 170 депутатів, проти — 19. Документ уперше ухвалили в липні 2024 року у відповідь на дії Росії, яка восени 2023-го, за повідомленнями фінської влади, спрямовувала до східного кордону країни шукачів притулку, використовуючи їх для створення міграційного тиску.

Закон передбачає можливість обмежувати приймання заяв про надання притулку та відмовляти у в’їзді людям, які прибувають до Фінляндії через окремі ділянки кордону. Такі заходи можуть застосовуватися лише за виняткових обставин, пов’язаних із міграцією, організованою іноземною державою. Для запуску механізму потрібне окреме рішення уряду.

Від моменту ухвалення закон жодного разу не застосовували. За словами прем’єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо, продовження його дії необхідне для національної безпеки, оскільки ситуація на східному кордоні не поліпшилася. Він також подякував опозиційним партіям за підтримку рішення.

У фінському уряді зазначають, що закриття пунктів пропуску поки що дозволило зупинити використання міграції як інструменту тиску. Водночас влада вважає за необхідне зберігати готовність до можливого різкого загострення ситуації.

Пункти пропуску на сухопутному кордоні Фінляндії з Росією закриті з 15 грудня 2023 року. Нинішня безпекова ситуація, за оцінкою фінської влади, поки не дозволяє відновити їхню роботу. Гельсінкі регулярно переглядає ситуацію та необхідність збереження обмежень.

Тим часом інші країни Балтійського регіону також посилюють контроль на кордоні з Росією. Уряд Естонії вирішив із 1 грудня призупинити перетин естонсько-російського кордону. Литва наразі не вважає за потрібне закривати кордон із РФ.